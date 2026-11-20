11月20日夜间，俄军对乌克兰发动了大规模联合袭击，动用了导弹和400多架攻击型无人机。 乌克兰空军表示，乌克兰防空部队摧毁了79枚X-101和“口径”巡航导弹，共击落或压制了462个空中目标。

据军方消息，自11月19日18:00起，敌军向乌克兰发射了“伊斯坎德尔-M”弹道导弹和S-400导弹， “锆石”反舰导弹，以及84枚空基和海基的X-101、“口径”和“伊斯坎德尔-K”巡航导弹。

此外，俄军还出动了404架“沙赫德”、“赫伯特”型攻击无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。其中包括123架喷气式无人机。

截至10:30，防空部队已摧毁或压制：

3枚“伊斯坎德尔-M”/S-400/“锆石”弹道导弹；

79枚X-101和“卡利布”巡航导弹；

380架“沙赫德”、“赫伯特”及其他型号的攻击型无人机，其中包括102架喷气式无人机。

记录到导弹和攻击型无人机击中23处目标。此外，有10处地点坠落了被击落空中目标的残骸。

空军强调，截至通报发布时，袭击仍在持续，乌克兰领空内仍有俄罗斯无人机盘旋。

俄军对文尼察州发动了大规模袭击。炮击造成1人受伤，另有13栋私人住宅、村委会办公楼及文化宫受损。

11月20日凌晨，俄罗斯对乌克兰发动了迄今为止最猛烈的空袭之一。据初步数据显示，俄军发射了80枚巡航导弹和多达20枚弹道导弹，以及约400架各类型无人机。

11月20日夜间，俄军对日托米尔州科罗斯特内区的交通和工业基础设施发动了袭击。此次袭击造成一人受伤。

在波尔塔瓦区，敌方导弹残骸坠落在居民区附近的空旷地带。坠落导致周边房屋遭受部分破坏和损坏。

自11月19日晚起，俄罗斯侵略者已使用无人机对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了十多次袭击。袭击导致5人受伤，住宅楼、汽车、银行、商店及其他民用设施均遭受损毁。

11月20日凌晨，俄军动用喷气式无人机对克里维里赫发动了大规模袭击。袭击导致基础设施严重受损，特别是加油站，且该市部分地区断电。此次袭击未造成人员伤亡。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机还袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次传出爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

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