Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова рассказала о массированной российской атаке на Львов, Киев и другие украинские города в ночь на 20 ноября. Во время рабочей поездки во Львов ей пришлось укрываться от обстрелов в подвале и коридоре отеля.

Она надеялась, что во время поездки во Львов сможет хотя бы ненадолго отдохнуть от постоянных российских атак на Киев.

Однако этой ночью российские войска нанесли массированные удары дронами и ракетами по обоим городам, а также по ряду других населенных пунктов Украины.

«Я не сплю с третьего часа утра. Мы прятались в подвале и в коридоре нашего отеля во Львове, между двумя стенами», — рассказала Матернова.

По словам посола, во Львове сначала были слышны взрывы беспилотников, а затем — ракет.

В результате удара по железнодорожной станции Скнилов погибли два человека, ещё как минимум четверо получили ранения. Осколки одного из дронов также выбили окна в студенческом общежитии.

Кроме того, во Львове и прилегающих населенных пунктах ввели аварийные отключения электроэнергии.

Столица пережила несколько волн баллистических ракетных ударов в течение ночи. По предварительной информации, в Киеве погибли три человека, работавшие в городском водоканале.

В результате попадания в объект водоснабжения в четырёх районах города снизилось давление воды.

По меньшей мере 15 человек получили ранения, семеро из них были доставлены в больницы.

Также российская атака повредила три моста через Днепр. Движение по ним существенно ограничили, что затруднило передвижение по городу, особенно для семей, проживающих на левом берегу.

Катарина Матернова вспомнила, что накануне в Киеве российский беспилотник сбили прямо над её головой. После этого она надеялась провести спокойную ночь во Львове.

Поздно вечером посол написала своему другу:

«Мы только что прибыли во Львов. Мое давление уже снизилось, но это был ужасный опыт».

Она подчеркнула, что российские войска атакуют украинские города повсеместно, поэтому от войны невозможно спрятаться.

«От этой войны никуда не спрятаться. Россияне атакуют повсюду. Именно в таких условиях украинцы живут уже пять лет. Я верю, что Украина выстоит, как выстояла до сих пор, и в конце концов победит», — подытожила Матернова.

Об этом Матернова написала в Facebook.

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