在敖德萨及敖德萨地区，因空袭警报触发，部分地区发生停电。一旦安全形势允许，电力部门将检查受损设备并开始抢修工作。

专家们计划首先恢复关键基础设施的供电，随后再为居民家庭恢复供电。

DTEK的工作团队将加紧作业，以尽快恢复每户家庭的供电。

DTEK方面通报了这一消息。

11月20日（星期五），利沃夫州、扎卡尔帕蒂亚州和伊万诺-弗兰科夫斯克州实施了紧急停电。原因是俄罗斯袭击能源基础设施后，电力系统面临严峻局面。

11月20日，由于俄罗斯的炮击，利沃夫有两辆汽车和一处学生宿舍的窗户受损，利西尼奇村的一栋私人住宅也遭到破坏。市长安德烈·萨多维表示，在市内某条街道上还发现了一枚火箭弹的残骸。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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