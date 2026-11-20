Rosyjskie wojska przeprowadziły atak za pomocą drona na dom-muzeum drugiego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy we wsi Czajkine w rejonie Nowogród-Siewierski w obwodzie czernihowskim. W wyniku ataku w budynku wybuchł pożar.

„Dzisiaj rano, 20 listopada, około godziny 09:50, w miejscowości Czajkine odnotowano trafienie wroga (wstępnie – dron FPV). W wyniku uderzenia wybuchł pożar w domu-muzeum drugiego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy” – napisał.

Według Aleksandra Seliverstowa na razie nie ma informacji o ofiarach. Okoliczności ataku oraz dodatkowe szczegóły dotyczące jego skutków są obecnie ustalane.

Informację tę podał na Facebooku szef rejonowej administracji wojskowej w Nowogrodzie Siewierskim Aleksander Seliverstow.

20 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zniszczono zakład cukierniczy firmy Milfey. Pomieszczenia produkcyjne uległy znacznym zniszczeniom podczas ostrzału, poinformowali przedstawiciele firmy.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy i rano 20 listopada uszkodzono ważne obiekty infrastruktury energetycznej Ukrainy. Z powodu zniszczenia sieci energetycznych elektrownie jądrowe zostały zmuszone do zmniejszenia mocy wytwarzania.

Rano 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny DTEK w obwodzie odeskim. W wyniku ataku tymczasowo pozbawiono prądu 41 tysięcy rodzin w rejonach odeskim i rozdzielniańskim.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze nagrania po rosyjskich atakach na stolicę w nocy z 19 na 20 listopada. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęły trzy osoby, 11 zostało rannych, a jedną osobę ewakuowano.

Czytaj nas na