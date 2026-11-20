Российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по дому-музею второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Новгород-Северского района Черниговской области. В результате атаки в здании возник пожар.

«Сегодня утром, 20 ноября, около 09:50, в селе Чайкино зафиксировано вражеское попадание (предположительно — FPV-дрона). В результате удара вспыхнул пожар в доме-музее второго президента Украины Леонида Кучмы», — написал он.

По словам Александра Селиверстова, информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства атаки и дополнительные сведения о её последствиях устанавливаются.

Об этом сообщил в Facebook начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

20 ноября в результате российского нападения на Киев был разрушен кондитерский цех компании Milfey. Производственное помещение получило значительные повреждения во время обстрела, сообщили представители компании.

В результате российской атаки ночью и утром 20 ноября были повреждены важные объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за разрушения электросетей атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации.

Утром 20 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки временно остались без электричества 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала первые кадры после российских ударов по столице в ночь на 20 ноября. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, одного человека эвакуировали.

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