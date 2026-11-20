За прошедшие сутки, 19 ноября, российские войска 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Также с прифронтовых территорий были эвакуированы 413 человек, в том числе 45 детей.

Краматорский район

В Славянске в результате обстрелов, в частности из КАБ-250 и FPV-дрона, погиб 1 человек, 5 получили ранения, повреждены 3 многоэтажных дома; также россияне обстреляли Билбасовку и нанесли удар КАБ-250 по Мирному — в целом в общине разрушен 1 частный дом, повреждены еще 22 и трактор. По Краматорску россияне нанесли удар FPV-дроном. В Очеретино Александровской общины ранен 1 человек, разрушено 8 жилых домов, повреждено ещё 16 и автомобиль; в Михайловке разрушено 3 жилых дома, повреждено ещё 2 и инфраструктура, по которой нанесли удар КАБ-250; во Львовке повреждено 4 жилых дома. По Дружковке россияне нанесли удар 2 FPV-дронами.

Об этом сообщил Вадим Филашкин.

В Донецкой области задержали агента РФ, который корректировал удары по позициям ВСУ.

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области, — DeepState.

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