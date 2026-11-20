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Протягом минулої доби 19 листопада російські війська 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

Також із прифронтових територій евакуювали 413 людей, серед яких 45 дітей.

Краматорський район

У Слов’янську внаслідок обстрілів, зокрема КАБ-250 і FPV-дроном, загинула 1 людина, 5 поранено, пошкоджено 3 багатоповерхівки; також росіяни обстріляли Билбасівку та вдарили КАБ-250 по Мирному - загалом у громаді зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено ще 22 і трактор. По Краматорську росіяни вдарили FPV-дроном. В Очеретиному Олександрівської громади поранено 1 людину, зруйновано 8 житлових будинків, пошкоджено ще 16 і автомобіль; у Михайлівці зруйновано 3 житлові будинки, пошкоджено ще 2 та інфраструктуру, по якій вдарили КАБ-250; у Львівці пошкоджено 4 житлові будинки. По Дружківці росіяни вдарили 2 FPV-дронами.

Про це повідомив Вадим Філашкін.

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