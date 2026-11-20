俄罗斯军队使用无人机袭击了位于切尔尼戈夫州诺夫哥罗德-西维尔斯基区恰伊金村的乌克兰第二任总统列昂尼德·库奇马故居博物馆。袭击导致该建筑起火。

“今天上午，11月20日约09:50，在恰伊金村记录到敌方袭击（初步判断为FPV无人机）。 袭击导致乌克兰第二任总统列昂尼德·库奇马故居博物馆起火，”他在帖文中写道。

据亚历山大·塞利弗斯托夫称，目前尚未收到有关伤亡人员的信息。袭击的具体情况及其后果的进一步细节正在调查中。

诺夫哥罗德-西维尔斯基区军事行政长官亚历山大·塞利维尔斯托夫在Facebook上通报了这一消息。

11月20日，由于俄罗斯对基辅的袭击，Milfey公司的糕点车间被摧毁。该公司代表表示，生产车间在炮击中遭受了严重破坏。

11月20日夜间至清晨，俄罗斯的袭击导致乌克兰重要能源基础设施设施受损。由于电网遭到破坏，核电站被迫降低发电功率。

11月20日上午，俄军对敖德萨州DTEK公司的能源设施发动了袭击。此次袭击导致敖德萨和罗兹迪尔尼亚区4.1万户家庭暂时断电。

11月20日夜间，俄军袭击了日托米尔州科罗斯特内区的交通和工业基础设施。袭击造成一人受伤。

国家紧急情况局公布了11月20日夜间俄罗斯对首都发动袭击后的首批现场画面。据初步数据，此次袭击造成3人死亡、11人受伤，另有1人被疏散。

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