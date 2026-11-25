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Україна підтверджує готовність провести масштабний обмін військовополоненими та повернути додому своїх захисників і захисниць.

У Координаційному штабі наголосили, що українська сторона продовжує працювати над поверненням усіх громадян, які перебувають у російському полоні.

«Україна послідовно працює над поверненням усіх своїх громадян із російського полону. Готовність до обміну залишається незмінною – ми відкриті до конкретних кроків для повернення українських захисників і захисниць додому», – йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Під час зустрічі Дмитро Усов також звернув увагу на умови перебування російських військовополонених в українському таборі. За його словами, вони відповідають вимогам міжнародного гуманітарного права.

«Україна як цивілізована правова держава дотримується вимог міжнародного гуманітарного права. Тут для вас створені всі належні умови утримання. Ви маєте можливість працювати, відпочивати та підтримувати зв'язок із зовнішнім світом», – зазначив Усов.

13 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Росією щодо проведення найбільшого обміну військовополоненими. Про це він заявив після зустрічі з представниками президента США – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами глави держави, домовленість була досягнута за згодою американської сторони.

Згодом, 17 листопада, Зеленський заявив, що Україна готова провести обмін уже найближчими тижнями. Водночас строки його реалізації залежатимуть від дій російської сторони та комунікації з нею представників США.

Таким чином, українська сторона підтверджує готовність до обміну, однак його конкретні терміни поки залежать від подальших домовленостей.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов під час зустрічі з російськими полоненими в таборі утримання.

Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що процес узгодження обміну полоненими між Україною та Росією перебуває на завершальному етапі. За його словами, наразі спецслужби обох країн проводять звірку списків осіб, яких можуть включити до обміну.

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