Россия нанесла удар по Черкасской области с помощью дронов: в Умани повреждено многоэтажное здание

В ночь на 16 октября 2026 года российские войска совершили массированную атаку на объекты гражданской инфраструктуры Черкасской области. В результате ударов был повреждён жилой дом в Умани, загорелись торговые склады и склад предприятия в Черкассах. Три человека получили ранения, среди них — несовершеннолетний.

Под процессуальным руководством прокуроров Черкасской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны — ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, около трех часов ночи во время воздушной тревоги российские войска атаковали беспилотником типа «Шахед» многоэтажный жилой дом в Умани.

В результате попадания на втором этаже здания возник пожар. Также повреждены фасад дома, оконное остекление и одно транспортное средство.

В другом месте в Умани после атаки загорелись торговые склады. Пожар удалось ликвидировать.

Кроме того, в результате ночной российской атаки возник пожар на складе одного из предприятий в Черкассах. В настоящее время возгорание ликвидировано.

По предварительным данным, погибших в результате атаки нет. В то же время трое человек получили травмы, среди пострадавших — одна несовершеннолетняя.

На местах ударов работают правоохранители и спасатели. Они устанавливают обстоятельства происшествий и фиксируют последствия российской атаки.

Размер нанесённого ущерба в настоящее время устанавливается. Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

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