Видео: бойцы ССО взяли в плен двух российских военнослужащих во время рейда на вражескую позицию

Операторы Сил специальных операций ВСУ провели рейд на позицию российских военных и взяли в плен двух оккупантов. Также украинские спецназовцы изъяли документы и средства связи, представляющие разведывательную ценность.

«В ходе специальных операций операторы 6-го полка ССО Rangers провели рейд на позицию противника и взяли в плен двух военнослужащих его разведывательного подразделения. Также были изъяты документы и средства связи, имеющие разведывательную ценность», — говорится в сообщении.

Во время допроса пленные российские военнослужащие рассказали, как оккупанты создают постановочные видео, чтобы распространять ложную информацию о продвижении своих войск.

По их словам, военных с российским флагом направляют в заранее определенное место, где они демонстрируют символику РФ.

После этого видеозапись с дрона используют в качестве якобы подтверждения захвата украинской позиции или населенного пункта.

Видео обнародовала пресс-служба ССО.

Напомним, украинские военные в Запорожской области впервые взяли в плен гражданина Индонезии, который участвовал в боевых действиях на стороне России. 49-летний мужчина попал под атаку беспилотников во время штурма и смог добраться до позиций украинских защитников.

Ранее операторы 3-го отряда 4-го полка Сил специальных операций «Рейнджер» захватили российского военнослужащего без единого выстрела. Он был одет в форму Вооруженных сил Украины.

Военный из Хмельницкой области, который до службы занимался фермерством, провёл 248 суток на позициях в Степногорске и пережил четыре ранения. Несмотря на ненависть к пленному, он вывел его через зону боевых действий, рассказали в 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде «Дикое Поле», которая опубликовала историю бойца в Facebook.

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