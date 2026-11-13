乌克兰武装部队特种作战部队的队员突袭了俄军阵地，俘虏了两名占领军士兵。此外，乌克兰特种部队还缴获了具有情报价值的文件和通信设备。

“在一次特别行动中，特种作战部队第6团‘游骑兵’分队的队员突袭了敌方阵地，俘虏了其侦察分队的两名军人。此外，还缴获了具有情报价值的文件和通信设备，”通报中写道。

在审讯过程中，被俘的俄罗斯军人透露了占领军如何制作摆拍视频，以散布关于其部队推进的虚假信息。

据他们所述，手持俄罗斯国旗的军人会被派往预先确定的地点，在那里展示俄罗斯联邦的标志。

随后，无人机拍摄的视频会被用作所谓占领乌克兰阵地或居民点的证据。

该视频由特种作战部队新闻处公布。

值得一提的是，乌克兰军队在扎波罗热州首次俘获了一名代表俄罗斯一方参与作战的印尼公民。 这名49岁的男子在突袭行动中遭遇无人机袭击，随后设法抵达了乌克兰守军的阵地。

此前，特种作战部队“游骑兵”第4团第3分队的队员们未开一枪便俘获了一名俄罗斯军人。该名军人身穿乌克兰武装部队的军装。

这名来自赫梅利尼茨基州的士兵，入伍前从事农业，在斯特普诺吉尔斯克的阵地上坚守了248天，期间四次负伤。 尽管对这名俘虏怀有憎恨，但他仍将其护送出了交火区。这一事迹由第128独立重型机械化旅“荒野”披露，该旅在Facebook上发布了这名战士的故事。

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