Operatorzy Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzili nalot na pozycję rosyjskich żołnierzy i wzięli do niewoli dwóch okupantów. Ponadto ukraińscy komandosi zdobyli dokumenty i środki łączności o znaczeniu wywiadowczym.

„W trakcie operacji specjalnej operatorzy 6. pułku Sił Operacji Specjalnych Rangers przeprowadzili nalot na pozycję wroga i wzięli do niewoli dwóch żołnierzy z jego jednostki wywiadowczej. Zdobyli również dokumenty i środki łączności o znaczeniu wywiadowczym” – czytamy w komunikacie.

Podczas przesłuchania schwytani rosyjscy żołnierze opowiedzieli, w jaki sposób okupanci tworzą inscenizowane filmy, aby rozpowszechniać fałszywe informacje o postępach swoich wojsk.

Według ich relacji żołnierzy z rosyjską flagą kieruje się do wcześniej wyznaczonej lokalizacji, gdzie prezentują oni symbole Federacji Rosyjskiej.

Następnie nagranie z drona wykorzystuje się jako rzekome potwierdzenie zajęcia ukraińskiej pozycji lub miejscowości.

Film opublikowała służba prasowa SSO.

Przypomnijmy, że ukraińskie siły zbrojne w obwodzie zaporoskim po raz pierwszy wzięły do niewoli obywatela Indonezji, który brał udział w działaniach wojennych po stronie Rosji. 49-letni mężczyzna znalazł się pod ostrzałem dronów podczas szturmu i zdołał dotrzeć do pozycji ukraińskich obrońców.

Wcześniej operatorzy 3. oddziału 4. pułku Sił Operacji Specjalnych „Ranger” pojmali rosyjskiego żołnierza bez oddania ani jednego strzału. Był on ubrany w mundur Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierz z obwodu chmielnickiego, który przed służbą zajmował się rolnictwem, spędził 248 dni na pozycjach w Stepnogorsku i odniósł cztery rany. Pomimo nienawiści do jeńca wyprowadził go przez strefę walk – poinformowała 128. oddzielna ciężka brygada zmechanizowana „Dyke Pole”, która opublikowała historię żołnierza na Facebooku.

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