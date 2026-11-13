Шпионил в пользу РФ через Telegram: жителю Черкасской области предъявили подозрение в государственной измене

52-летнему жителю Черкасской области было предъявлено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, мужчина сотрудничал с представителем страны-агрессора и передавал ему разведывательную информацию через мессенджер Telegram.

Правоохранители установили, что в сентябре-октябре 2026 года подозреваемый отправлял российскому куратору сведения об объектах критической инфраструктуры Киева. Кроме того, он отслеживал места расположения и перемещения украинских воинских подразделений и техники, после чего передавал эти данные представителю РФ.

По ходатайству прокурора постановлением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Черниговской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура. Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал места расположения ремонтных баз Сил обороны. Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

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