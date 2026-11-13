通过Telegram为俄罗斯从事间谍活动：切尔卡瑟州一名居民被指控犯有叛国罪

一名52岁的切尔卡斯克州居民被指控在战时状态下涉嫌犯有叛国罪。据调查显示，该男子曾与侵略国代表合作，并通过Telegram即时通讯软件向其传递情报。

执法部门查明，2026年9月至10月期间，该嫌疑人向俄罗斯联络人发送了关于基辅关键基础设施的信息。 此外，他还追踪乌克兰军事部队及装备的驻扎地点和行踪，随后将这些数据转交给俄罗斯联邦代表。

应检察官申请，法院裁定对嫌疑人采取羁押措施。他可能面临终身监禁并没收财产的刑罚。

庭前调查及行动支援工作由切尔尼戈夫州安全局负责。

注：根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被推定为无罪，不得受到刑事处罚。 切尔尼戈夫州检察院通报了这一消息。 此前，乌克兰安全局反间谍处在基辅州拘留了一名俄罗斯间谍，该间谍受俄罗斯联邦安全局（FSB）指使，收集情报以调整对当地能源设施的打击。 涉案人员系某物流公司司机，他还曾追踪国防军维修基地的位置。 乌克兰安全局反间谍处在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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