俄军将无人机升至50至70米的高空，这使它们能够在所谓的无线电静默区内飞行。此类空中目标只能通过声学手段进行探测。

苏姆州上空由第71独立空降旅的战士们负责防御。他们只有几分钟时间，必须利用拦截无人机摧毁敌方无人机。

为了避免拦截机操作员盲目行动，导航员会借助专用地图和雷达信号来监测空中态势。

该旅官兵装备的“Sting”拦截机，对“莫尔尼亚”、“赫伯”、“ “沙赫德”、“兰塞特”、“手术刀”以及Zala等敌方无人机时表现出色。“Sting”的最高时速为280公里。

报道还指出，在前线附近，敌方无人机平均以100-120公里/小时的速度飞行，并保持在300-350米的高空。 不过，据军人称，此类目标的击落率高达90%。

与此同时，针对以400-500公里/小时速度飞来的喷气式无人机，训练难度更大。

此外，俄军还采用了新战术，将无人机放飞至极低高度——50-70米，这使它们能够飞入所谓的“无线电静默区”。 也就是说，没有任何监测站能探测到它们，只能通过声学手段进行定位。

“基辅24”的报道中提到了这一点。



俄罗斯无人机的时速已达到320公里。

需要指出的是，俄罗斯正在调整其在南斯洛博扎纳方向的进攻战术。

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