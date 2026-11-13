Rosyjskie wojska wysyłają drony na wysokość 50–70 metrów, co pozwala im poruszać się w strefie tzw. ciszy radiowej. Takie cele powietrzne można wykryć jedynie za pomocą środków akustycznych.

Niebo nad obwodem sumskim chronią żołnierze 71. oddzielnej brygady powietrznodesantowej. Na zneutralizowanie wrogiego drona za pomocą drona przechwytującego mają zaledwie kilka minut.

Aby operator drona przechwytującego nie działał na ślepo, nawigator śledzi sytuację powietrzną za pomocą specjalnych map i sygnałów z radarów.

Żołnierze brygady dysponują więc przechwytującymi dronami typu Sting, które skutecznie radzą sobie z wrogimi dronami typu „Molniya”, „Gerbera”, „Szahid”, „Lancet”, „Skalpel” oraz Zala. Maksymalna prędkość Stinga wynosi 280 kilometrów na godzinę.

W reportażu zauważono również, że w pobliżu linii frontu wrogie bezzałogowe statki powietrzne poruszają się średnio z prędkością 100–120 km/h i utrzymują wysokość 300–350 metrów. Jednak, jak twierdzą żołnierze, skuteczność zestrzelenia takich celów sięga 90%.

Jednocześnie trudniej jest ćwiczyć zwalczanie dronów odrzutowych, które wlatują z prędkością 400–500 km/h.

Ponadto Rosjanie stosują nową taktykę, wystrzeliwując drony zbyt nisko – na wysokości 50–70 m, co pozwala im latać w strefie tzw. ciszy radiowej. Oznacza to, że żadna stacja nie jest w stanie ich wykryć, a ich obecność można stwierdzić jedynie na podstawie dźwięku.

Informacje na ten temat podaje serwis „Kijów 24”.



Rosyjskie drony osiągają już prędkość do 320 km na godzinę.

Przypomnijmy, że Rosja zmienia taktykę ataków na kierunku południowo-słobożańskim.

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