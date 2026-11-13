Россияне запускают беспилотники на высоте до 70 метров, чтобы избежать обнаружения

Российские войска запускают беспилотники на высоте 50–70 метров, что позволяет им перемещаться в зоне так называемой радиотишины. Такие воздушные цели удается обнаруживать только с помощью акустических средств.

Небо Сумской области защищают бойцы 71-й отдельной аэромобильной бригады. На обезвреживание вражеского дрона с помощью беспилотника-перехватчика у них есть всего несколько минут.

Чтобы оператор перехватчика не действовал вслепую, штурман-наводчик отслеживает воздушную обстановку с помощью специальных карт и сигналов с радаров.

Так, бойцы бригады имеют на вооружении перехватчики Sting, которые хорошо справляются с вражескими беспилотниками типа «Молния», «Гербера», «Шахед», «Ланцет», «Скальпель» и Zala. Максимальная скорость Sting — 280 километров в час.

В сюжете также отмечается, что недалеко от линии фронта вражеские БПЛА движутся в среднем со скоростью 100–120 км/ч и держатся на высоте 300–350 метров. Впрочем, по словам военнослужащих, эффективность сбивания таких целей достигает 90%.

В то же время отрабатывать навыки борьбы с реактивными дронами, которые залетают со скоростью 400–500 км/ч, сложнее.

Кроме того, россияне прибегают к новой тактике, запуская дроны слишком низко — на высоте 50–70 м, что позволяет им лететь в зоне так называемой радиотишины. То есть ни одна станция не может их засечь, они фиксируются только акустически.

Об этом говорится в репортаже «Киев 24».



Российские дроны уже разгоняются до 320 км в час.

Напомним, что РФ меняет тактику штурмов на Южно-Слобожанском направлении.

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