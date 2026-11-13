В результате атаки российских дронов город Шостка в Сумской области остался без воды, электричества и тепла

В городе Шостка Сумской области в результате ударов российских беспилотников прекратилось снабжение электроэнергией, водой и теплом. В настоящее время жители остались без света, водоснабжения и отопления.

«В результате вражеских обстрелов и масштабного отключения электроэнергии в части Сумской области в Шостке отсутствует энерго-, водо- и теплоснабжение. Для жизнеобеспечения населения запущены резервные источники питания, подача воды осуществляется по графику», — написал он.

Отмечается, что медицинские учреждения и социальные учреждения работают на резервных источниках.

Об этом мэр Шостки Николай Нога сообщил в Facebook.

В Шостке российский дрон попал в грузовик, ранив водителя.

В Кропивницком спасатели продолжают тушить пожар в гипермаркете «Эпицентр», который получил повреждения в результате российской атаки 10 ноября.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии погиб один человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Под вражескими атаками оказались десятки населённых пунктов, в том числе областной центр.

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