Atak rosyjskich dronów pozbawił miasto Szostka w obwodzie sumskim dostępu do wody, prądu i ogrzewania

W mieście Szostka w obwodzie sumskim w wyniku ataków rosyjskich dronów przerwano dostawy energii elektrycznej, wody i ciepła. Obecnie mieszkańcy pozostają bez prądu, wody i ogrzewania.

„W wyniku wrogich ostrzałów i zakrojonej na szeroką skalę przerwy w dostawach energii elektrycznej w części obwodu sumskiego w Szostce brakuje dostaw energii elektrycznej, wody i ciepła. Aby zapewnić społeczności podstawowe potrzeby, uruchomiono rezerwowe źródła zasilania, a dostawy wody odbywają się zgodnie z harmonogramem” – napisał.

Zaznaczono, że placówki medyczne i instytucje socjalne działają na zasilaniu awaryjnym.

Informację tę podał na Facebooku burmistrz Szostki Mykoła Noga.

W Szostce rosyjski dron uderzył w ciężarówkę, raniąc kierowcę.

W Kropywnickim ratownicy nadal gaszą pożar w hipermarkecie „Epicentrum”, który uległ zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku 10 listopada.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a sześciu cywilów odniosło rany. Atakom wroga poddano dziesiątki miejscowości, w tym stolicę obwodu.

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