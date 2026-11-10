У Кропивницькому після російського обстрілу горить Епіцентр

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У Кропивницькому рятувальники продовжують гасити пожежу в гіпермаркеті «Епіцентр», який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки.

Частина будівлі обвалилася, у навколишніх будинках вибило вікна.

На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та психологи. Допомогу вже надали понад 20 людям.

Після пожежі в районі зафіксували забруднення повітря. Зокрема, концентрація сажі та формальдегіду перевищила норму у 5 разів, пилу — утричі, сірчистого ангідриду — у 1,7 раза, оксиду вуглецю та діоксиду азоту — у 1,6 раза.

Джерело: Кіровоградська ОВА

Уранці 10 листопада російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Кропивницького. Під атакою опинився один із торговельних об’єктів мережі «Епіцентр». Унаслідок удару є постраждалі, двоє людей перебувають у тяжкому стані.

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