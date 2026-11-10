В Кропивницком после российского обстрела горит «Эпицентр»

В Кропивницком спасатели продолжают тушить пожар в гипермаркете «Эпицентр», который пострадал в результате российской атаки.

Часть здания обрушилась, в соседних домах выбило окна.

На месте работают подразделения ГСЧС, правоохранители и психологи. Помощь уже оказали более 20 людям.

После пожара в районе зафиксировали загрязнение воздуха. В частности, концентрация сажи и формальдегида превысила норму в 5 раз, пыли — в 3 раза, сернистого ангидрида — в 1,7 раза, оксида углерода и диоксида азота — в 1,6 раза.

Источник: Кировоградская ОГА

Утром 10 ноября российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Кропивницкого. Под атакой оказался один из торговых объектов сети «Эпицентр». В результате удара есть пострадавшие, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии погиб один человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Под вражескими атаками оказались десятки населённых пунктов, в том числе областной центр.

Российские войска за прошедшие сутки, 9 ноября, убили трех мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате вражеского обстрела.

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