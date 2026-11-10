W Kropywnickim płonie sklep „Epicentrum” po rosyjskim ostrzale

W Kropywnickim ratownicy nadal gaszą pożar w hipermarkecie „Epicentrum”, który uległ zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku.

Część budynku zawaliła się, a w okolicznych domach wybiło szyby.

Na miejscu działają jednostki Państwowej Służby Ratowniczej, funkcjonariusze organów ścigania oraz psychologowie. Pomoc udzielono już ponad 20 osobom.

Po pożarze w okolicy odnotowano zanieczyszczenie powietrza. W szczególności stężenie sadzy i formaldehydu przekroczyło normę 5-krotnie, pyłu – 3-krotnie, anhydrydu siarkowego – 1,7-krotnie, a tlenku węgla i dwutlenku azotu – 1,6-krotnie.

Źródło: Administracja Obwodowa w Kirowogradzie

Rankiem 10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę cywilną w Kropiwnickim. Atakowi padł ofiarą jeden z obiektów handlowych sieci „Epicentrum”. W wyniku ataku są ranni, dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a kolejnych sześciu cywilów odniosło rany. Atakom wroga poddano dziesiątki miejscowości, w tym stolicę obwodu.

W ciągu ostatniej doby, 9 listopada, rosyjskie wojska zabiły trzech cywilów w obwodzie donieckim. Jeszcze jedna osoba odniosła rany w wyniku ostrzału wroga.

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