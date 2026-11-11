Były siatkarz reprezentacji Rosji zaginął po wysłaniu na front

Były zawodnik reprezentacji Rosji w siatkówce Aleksander Kimerow, skazany za rozbój, podpisał kontrakt z rosyjskim Ministerstwem Obrony i trafił do kompanii szturmowej.

W sierpniu 2026 roku utracono z nim kontakt.

Według źródeł serwisu Sport RBC.UA, w lipcu Kimerow został skierowany do 5. oddzielnej brygady pancernej, gdzie służył w składzie 2. kompanii szturmowej.

Według relacji jego kolegi ze służby były sportowiec zginął podczas akcji bojowej.

Kimerow miał 215 centymetrów wzrostu, występował w moskiewskim „Dynamo”, „Uralu”, „Fakelu” oraz włoskiej „Veronie”. W barwach młodzieżowych reprezentacji Rosji dwukrotnie zdobył tytuł mistrza świata. Sportowiec był również notowany za rozbój i wcześniej został zdyskwalifikowany za doping.

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