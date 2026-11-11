11 listopada rosyjskie siły powietrzne mogły ponieść aż trzy straty w wyniku ukraińskiego ataku. Oprócz dwóch śmigłowców bojowych okupanci prawdopodobnie stracili również naddźwiękowy myśliwiec MiG-31.

Według wstępnych danych chodzi o naddźwiękowy samolot MiG-31, a także śmigłowce bojowe Ka-52 i Mi-8. Na razie nie ma zbyt wielu szczegółów dotyczących tego incydentu. Przypuszcza się, że śmigłowce mogły zostać trafione przez własną rosyjską obronę przeciwlotniczą podczas odpierania ukraińskiego ataku na bałtycki port Ust-Luga.

Wiadomo, że śmigłowce zostały utracone wraz z załogą. Niektóre oznaki wskazują, że to samo stało się z pilotami myśliwca.

Informacje te pochodzą z rosyjskich mediów propagandowych.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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