W Sumach rosyjscy żołnierze zaatakowali dronem FPV budynek mieszkalny w gminie Stetskivska. W momencie uderzenia w środku znajdowali się ludzie, w tym dzieci. W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby.

Jak poinformował, doszło do trafienia w prywatny dom, w którym w tym czasie przebywali mieszkańcy, w tym dwoje dzieci. Dzieci są w zadowalającym stanie, nic im nie jest.

W domu wybito okna, uszkodzono dach i ścianę.

Trwają prace nad usunięciem skutków.

Informację tę przekazał na Telegramie Siergiej Kryvoshejenko, szef miejskiej administracji wojskowej w Sumach.

Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na Sumy, są ofiary i zniszczenia.

Przypomnijmy, że w obwodzie rówieńskim po rosyjskim ataku nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosja zaatakowała również dronami infrastrukturę kolejową w Połtawie.

W obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład przemysłowy.

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