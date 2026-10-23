Росія масовано атакувала Суми дронами, є постраждалі та руйнування

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У ніч проти 23 жовтня 2026 року російські війська масовано атакували Суми ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

За інформацією очільника ОВА, російські війська застосували для атаки ударні безпілотники. Частина ворожих дронів досягла своїх цілей, унаслідок чого пошкоджень зазнали цивільні об'єкти в різних районах обласного центру.

«Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку ударними БпЛА на Суми. На жаль, частина ворожих безпілотників досягла цілей. Під прицільними ударами росіян – об’єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Є пошкодження і в житловому секторі Ковпаківського району», – повідомив Григоров.

Зокрема, наслідки російського обстрілу зафіксували в Ковпаківському районі Сум. Там пошкоджень зазнав житловий сектор. Водночас об'єкти цивільної інфраструктури опинилися під ударами одразу в трьох різних частинах міста.

За попередніми даними обласної військової адміністрації, внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє людей. Наразі інформацію про стан потерпілих уточнюють. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу. Інформація про масштаби пошкоджень та стан постраждалих уточнюється.

Джерело: Сумська ОВА

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