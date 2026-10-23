Россия подвергла Сумы массированной атаке с использованием дронов; есть пострадавшие и разрушения

В ночь на 23 октября 2026 года российские войска нанесли массированный удар по Сумам с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали как минимум два человека, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

По информации главы ОГА, российские войска применили для атаки ударные беспилотники. Часть вражеских дронов достигла своих целей, в результате чего были повреждены гражданские объекты в различных районах областного центра.

«Этой ночью враг совершил массированную атаку ударными БПЛА на Сумы. К сожалению, часть вражеских беспилотников достигла целей. Под прицельными ударами россиян оказались объекты гражданской инфраструктуры в трех разных частях города. Есть повреждения и в жилом секторе Ковпаковского района», — сообщил Григоров.

В частности, последствия российского обстрела зафиксировали в Ковпаковском районе Сум. Там повреждения получил жилой сектор. В то же время объекты гражданской инфраструктуры оказались под ударами сразу в трех разных частях города.

По предварительным данным областной военной администрации, в результате атаки пострадали как минимум два человека. В настоящее время информация о состоянии пострадавших уточняется. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах попаданий продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела. Информация о масштабах повреждений и состоянии пострадавших уточняется.

Источник: Сумская ОГА

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