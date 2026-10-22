На Рівненщині після російської атаки зникло світло

На Рівненщині через російську атаку частина Сарненського району залишилася без електропостачання. Енергетики вже почали відновлювальні роботи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російського реактивного безпілотника в напрямку Сарн.

Унаслідок російської атаки частина Сарненського району Рівненської області залишилася без електроенергії. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у своєму Telegram-каналі. За його словами, роботи з відновлення електропостачання вже розпочали. Наразі фахівці працюють над тим, щоб повернути світло жителям знеструмленої частини району.

Повітряні сили попереджали про рух безпілотника. Увечері 22 жовтня Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про рух російського реактивного безпілотника в напрямку Сарн на Рівненщині. Чи є інші наслідки атаки, у повідомленні не уточнювали. Інформації про постраждалих також не надали. Відповідне попередження опублікували у Telegram.

У Рівному внаслідок російської атаки 21 жовтня пошкоджено торговельний центр METRO. Магазин тимчасово зачинили, а працівники компанії оцінюють завдані збитки та визначають, як відновити його роботу. За попередньою інформацією компанії, серед співробітників і відвідувачів постраждалих немає.

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