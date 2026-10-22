В Ровенской области после российской атаки отключилось электричество

В Ровенской области из-за российской атаки часть Сарненского района осталась без электроснабжения. Энергетики уже приступили к восстановительным работам. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российского реактивного беспилотника в направлении Сарн.

В результате российской атаки часть Сарненского района Ровенской области осталась без электроэнергии. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале. По его словам, работы по восстановлению электроснабжения уже начались. В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет жителям обесточенной части района.

Военно-воздушные силы предупреждали о движении беспилотника. Вечером 22 октября Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о движении российского реактивного беспилотника в направлении Сарн в Ровенской области. Есть ли другие последствия атаки, в сообщении не уточнялось. Информации о пострадавших также не предоставили. Соответствующее предупреждение опубликовали в Telegram.

В Ровно в результате российской атаки 21 октября был поврежден торговый центр METRO. Магазин временно закрыли, а сотрудники компании оценивают нанесённый ущерб и определяют, как возобновить его работу. По предварительной информации компании, среди сотрудников и посетителей пострадавших нет.

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