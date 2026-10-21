У Рівному після російської атаки зачинили METRO

У Рівному внаслідок російської атаки 21 жовтня пошкоджено торговельний центр METRO. Магазин тимчасово зачинили, а працівники компанії оцінюють завдані збитки та визначають, як відновити його роботу. За попередньою інформацією компанії, серед співробітників і відвідувачів постраждалих немає.

У Рівному через російську атаку пошкоджено торговельний центр METRO. Інцидент стався 21 жовтня 2026 року. Магазин розташований на вулиці Кулика і Гудачека, 21. У компанії зазначили, що удар припав на цивільну інфраструктуру, внаслідок чого постраждала будівля торговельного центру. «Сьогодні, 21 жовтня 2026 року, внаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було пошкоджено торговельний центр METRO у Рівному за адресою: вулиця Кулика і Гудачека, 21», — ідеться в повідомленні компанії.

У METRO також наголосили, що серед працівників і клієнтів постраждалих немає. Інших подробиць про характер пошкоджень у повідомленні не навели.

Коли торговельний центр відновить роботу

Наразі METRO у Рівному тимчасово зачинений. Команда компанії оцінює наслідки атаки та з’ясовує, які роботи потрібні для відновлення торговельного центру. «Команда працює над оцінкою пошкоджень і визначенням шляхів відновлення», — повідомили в компанії.

Коли магазин знову відкриється для відвідувачів, поки не уточнюють. Про подальші зміни в роботі торговельного центру компанія повідомлятиме додатково. Про пошкодження повідомили на офіційному сайті торговельної мережі.

Російська армія завдала удару по закладу торговельної мережі Metro у Рівненській області. За попередньою інформацією, унаслідок обстрілу люди не постраждали.

Читай нас у