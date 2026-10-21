Російський дрон вдарив по ТЦ Metro на Рівненщині

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Російська армія завдала удару по закладу торговельної мережі Metro у Рівненській області. За попередньою інформацією, унаслідок обстрілу люди не постраждали.

Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, на місці події працюють усі профільні та екстрені служби. Наразі остаточна інформація щодо масштабів руйнувань та наслідків ворожої атаки уточнюється.

Напередодні, 20 жовтня, російські війська також неодноразово атакували інший торговельний об'єкт у Рівненській області — гіпермаркет «Епіцентр». Внаслідок того обстрілу виникла масштабна пожежа, четверо людей зазнали поранень, трьох із яких було госпіталізовано.

Джерело: Рівненська ОВА.

Російські війська 21 жовтня завдали удару по Дніпру, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Інформації про наслідки атаки наразі не наведено.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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