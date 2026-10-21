Российский дрон нанес удар по торговому центру «Metro» в Ровенской области

Российская армия нанесла удар по магазину торговой сети Metro в Ровенской области. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Как сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, на месте происшествия работают все профильные и экстренные службы. В настоящее время уточняется окончательная информация о масштабах разрушений и последствиях вражеской атаки.

Накануне, 20 октября, российские войска также неоднократно атаковали другой торговый объект в Ровенской области — гипермаркет «Эпицентр». В результате этого обстрела возник крупный пожар, четыре человека получили ранения, трое из которых были госпитализированы.

Источник: Ровенская ОГА.

21 октября российские войска нанесли удар по Днепру, поразив объект критической инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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