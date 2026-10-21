Rosyjski dron uderzył w centrum handlowe „Metro” w obwodzie rówieńskim

Rosyjska armia przeprowadziła atak na placówkę sieci handlowej Metro w obwodzie rówieńskim. Według wstępnych informacji w wyniku ostrzału nikt nie ucierpiał.

Jak poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Równie Aleksander Kowal, na miejscu zdarzenia działają wszystkie odpowiednie służby specjalistyczne i ratownicze. Obecnie ustalane są ostateczne informacje dotyczące skali zniszczeń i skutków ataku wroga.

Dzień wcześniej, 20 października, wojska rosyjskie wielokrotnie atakowały również inny obiekt handlowy w obwodzie rówieńskim — hipermarket „Epicentrum”. W wyniku tego ostrzału wybuchł rozległy pożar, cztery osoby odniosły rany, z czego trzy zostały hospitalizowane.

Źródło: Obwodowa Administracja Równa.

21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Dniepr, trafiając w obiekt infrastruktury krytycznej. Na razie nie podano informacji o skutkach ataku.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkieski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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