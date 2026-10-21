В Ровно после российской атаки закрыли METRO

В Ровно в результате российской атаки 21 октября был повреждён торговый центр METRO. Магазин временно закрыли, а сотрудники компании оценивают нанесённый ущерб и определяют, как возобновить его работу. По предварительной информации компании, среди сотрудников и посетителей пострадавших нет.

В Ровно в результате российской атаки поврежден торговый центр METRO. Инцидент произошел 21 октября 2026 года. Магазин расположен по адресу: улица Кулика и Гудачека, 21. В компании отметили, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре, в результате чего пострадало здание торгового центра. «Сегодня, 21 октября 2026 года, в результате вражеской атаки на гражданскую инфраструктуру был поврежден торговый центр METRO в Ровно по адресу: улица Кулика и Гудачека, 21», — говорится в сообщении компании.

В METRO также подчеркнули, что среди сотрудников и клиентов пострадавших нет. Других подробностей о характере повреждений в сообщении не привели.

Когда торговый центр возобновит работу

В настоящее время METRO в Ровно временно закрыт. Команда компании оценивает последствия атаки и выясняет, какие работы необходимы для восстановления торгового центра. «Команда работает над оценкой повреждений и определением путей восстановления», — сообщили в компании.

Когда магазин вновь откроется для посетителей, пока не уточняется. О дальнейших изменениях в работе торгового центра компания будет сообщать дополнительно. О повреждениях сообщили на официальном сайте торговой сети.

Российская армия нанесла удар по объекту торговой сети Metro в Ровенской области. По предварительной информации, в результате обстрела люди не пострадали.

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