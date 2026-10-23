Rosja przeprowadziła masowany atak dronami na Sumy; są ofiary i zniszczenia

W nocy z 22 na 23 października 2026 roku rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak na Sumy przy użyciu dronów bojowych. W wyniku ostrzału rannych zostało co najmniej dwie osoby, a obiekty infrastruktury cywilnej oraz budynki mieszkalne uległy zniszczeniu.

Według informacji szefa administracji obwodowej rosyjskie siły zbrojne wykorzystały do ataku drony bojowe. Część wrogich dronów osiągnęła swoje cele, w wyniku czego uszkodzeniu uległy obiekty cywilne w różnych dzielnicach stolicy obwodu.

„Tej nocy wróg przeprowadził zmasowany atak za pomocą dronów uderzeniowych na Sumy. Niestety, część wrogich dronów osiągnęła swoje cele. Celowymi uderzeniami Rosjan zostały objęte obiekty infrastruktury cywilnej w trzech różnych częściach miasta. Uszkodzenia odnotowano również w sektorze mieszkaniowym rejonu Kowpakowskiego” – poinformował Grigorow.

W szczególności skutki rosyjskiego ostrzału odnotowano w dzielnicy Kowpaków w Sumach. Uszkodzenia dotknęły tam sektor mieszkaniowy. Jednocześnie obiekty infrastruktury cywilnej znalazły się pod ostrzałem jednocześnie w trzech różnych częściach miasta.

Według wstępnych danych obwodowej administracji wojskowej w wyniku ataku ranne zostały co najmniej dwie osoby. Obecnie ustalane są szczegółowe informacje na temat stanu poszkodowanych. Otrzymują oni niezbędną pomoc medyczną.

W miejscach trafień trwają prace związane z likwidacją skutków rosyjskiego ostrzału. Informacje dotyczące skali zniszczeń oraz stanu poszkodowanych są obecnie weryfikowane.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Sumach

Przypomnijmy, że w obwodzie rówieńskim po rosyjskim ataku nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosja zaatakowała również dronami infrastrukturę kolejową w Połtawie.

W obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład przemysłowy.

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