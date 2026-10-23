俄罗斯对苏梅发动了大规模无人机袭击，造成人员伤亡和财产损失

2026年10月23日凌晨，俄军动用攻击型无人机对苏梅市发动了大规模袭击。此次袭击造成至少两人受伤，民用基础设施和居民楼遭到破坏。

据州行政管理局负责人透露，俄军在此次袭击中使用了攻击型无人机。部分敌方无人机击中了目标，导致州首府各区的民用设施遭到破坏。

“昨晚，敌军对苏梅发动了大规模的攻击型无人机袭击。遗憾的是，部分敌方无人机击中了目标。 俄军的精准打击波及了市内三个不同区域的民用基础设施。科夫帕基夫斯基区的居民区也遭受了破坏，”格里戈罗夫表示。

具体而言，苏梅市科夫帕基夫斯基区的俄罗斯炮击造成的后果已被记录在案。该区的居民区遭受了破坏。与此同时，市内三个不同区域的民用基础设施均遭到袭击。

据地区军事行政当局初步数据，此次袭击造成至少两人受伤。目前正在核实伤者的具体情况。伤者已获得必要的医疗救助。

在遭袭地点，清理俄罗斯炮击后果的工作仍在进行中。关于受损程度及伤者状况的信息正在核实中。

来源：苏姆州军事行政局

此前，里夫内州在俄罗斯袭击后曾发生停电。

此外，俄罗斯还使用无人机袭击了波尔塔瓦的铁路基础设施。

在赫梅利尼茨基州，一家企业因俄罗斯袭击而受损。

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