Росія атакувала залізничну інфраструктуру Полтави дронами

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У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Полтаву безпілотниками, влучивши в об’єкт залізничної інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Окупанти вдарили БпЛА по обʼєкту залізничної інфраструктури.

«У Полтаві БпЛА ворога атакували обʼєкт залізничної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Інформація уточнюється», – написав Дяківнич.

Раніше на Полтавщині загасили пожежі після нічної атаки Росії.

Нагадаємо, що Російські дрони атакували телерадіокомпанію та енергооб’єкт на Полтавщині.

До цього Росія атакувала Полтавщину, постраждали троє людей, серед них підліток.

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