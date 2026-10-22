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На Полтавщині загасили пожежі після нічної атаки Росії

UA NEWS 22 Жовтня 2026 10:29
На Полтавщині загасили пожежі після нічної атаки Росії

У Кременчуцькому районі Полтавської області рятувальники загасили пожежі, які спалахнули внаслідок російської атаки вночі 22 жовтня.

"Вночі російські війська завдали удару по будівлі приватної телерадіокомпанії та об’єкту енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі", - ідеться у повідомленні.

Виникли пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

Нагадаємо, що Російські дрони атакували телерадіокомпанію та енергооб’єкт на Полтавщині.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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