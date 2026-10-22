На Полтавщині загасили пожежі після нічної атаки Росії
У Кременчуцькому районі Полтавської області рятувальники загасили пожежі, які спалахнули внаслідок російської атаки вночі 22 жовтня.
"Вночі російські війська завдали удару по будівлі приватної телерадіокомпанії та об’єкту енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі", - ідеться у повідомленні.
Виникли пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
Нагадаємо, що Російські дрони атакували телерадіокомпанію та енергооб’єкт на Полтавщині.
Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.
Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.
Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.