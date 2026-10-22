Російські дрони атакували телерадіокомпанію та енергооб’єкт на Полтавщині

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У ніч проти 22 жовтня російські безпілотники завдали ударів по приватній телерадіокомпанії та об’єкту енергетичної інфраструктури в Полтавській області.

Про це начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив у Телеграмі.

«У Кременчуці ворожий БПЛА атакував будівлю приватної телерадіокомпанії. Відбулася пожежа», — зазначив Дяківнич.

За попередніми даними, люди не постраждали. Інформація уточнюється.

«У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання БПЛА по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих», — поінформував Дяківнич.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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