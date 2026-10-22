Российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергетический объект в Полтавской области
В ночь на 22 октября российские беспилотники нанесли удары по частной телерадиокомпании и объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области.
Об этом начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил в Telegram.
«В Кременчуге вражеский БПЛА атаковал здание частной телерадиокомпании. Произошел пожар», — отметил Дякивнич.
По предварительным данным, люди не пострадали. Информация уточняется.
«В Кременчугском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших», — сообщил Дякивнич.
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Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.