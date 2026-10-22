Российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергетический объект в Полтавской области

В ночь на 22 октября российские беспилотники нанесли удары по частной телерадиокомпании и объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области.

Об этом начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщил в Telegram.

«В Кременчуге вражеский БПЛА атаковал здание частной телерадиокомпании. Произошел пожар», — отметил Дякивнич.

По предварительным данным, люди не пострадали. Информация уточняется.

«В Кременчугском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших», — сообщил Дякивнич.

В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

Читай нас в