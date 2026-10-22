Rosyjskie drony zaatakowały stację telewizyjno-radiową oraz obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim
W nocy z 21 na 22 października rosyjskie drony przeprowadziły ataki na prywatną stację telewizyjno-radiową oraz obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie poltawskim.
Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Poltavie, Witalij Dyakivnych.
„W Kremenczuku wrogi bezzałogowy statek powietrzny zaatakował budynek prywatnej stacji telewizyjno-radiowej. Wybuchł pożar” – zaznaczył Dyakivnych.
Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Informacje są weryfikowane.
„W rejonie Kremenczuka odnotowano trafienie bezzałogowego statku powietrznego w obiekt infrastruktury energetycznej. Wstępnie – bez ofiar” – poinformował Dyakivnych.
W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.
Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.
Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.
Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.