Відео: Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами

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Увечері 21 жовтня та в ніч проти 22 жовтня російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву. У столиці пролунали потужні вибухи, є постраждалі.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 22:06 21 жовтня. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом повідомили про ракети, що рухалися в напрямку Києва.

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян перебувати в укриттях. Упродовж ночі в місті неодноразово лунали вибухи, а повітряну тривогу оголошували повторно.

Які наслідки атаки на Київ

За даними Кличка, станом на ранок 22 жовтня внаслідок обстрілу постраждали 15 людей, зокрема двоє підлітків віком 15 років. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

У Дніпровському районі російська ракета влучила в будівлю станції технічного обслуговування автомобілів та приватний житловий будинок. Крім того, уламки пошкодили ще один приватний будинок і впали поблизу автозаправної станції. За попередньою інформацією, під завалами могли перебувати люди.

У Дарницькому районі зафіксували влучання на території об’єкта транспортної інфраструктури. Також повідомлялося про пошкодження в нежитловому секторі.

У Святошинському районі внаслідок атаки загорілася будівля ресторану.

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Пошкоджено станцію швидкої допомоги

У Печерському районі пошкоджено будівлю медичного закладу, зокрема станцію швидкої допомоги. За інформацією Кличка, внаслідок обстрілу також пошкоджено шість автомобілів швидкої допомоги.

Серед медичних працівників постраждалих немає.

Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють.

Джерела: Віталій Кличко, Повітряні Сили

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