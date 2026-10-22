视频：俄罗斯对基辅发动了大规模弹道导弹袭击

10月21日晚至10月22日凌晨，俄军对基辅发动了弹道导弹袭击。首都传出剧烈爆炸声，已造成人员伤亡。

10月21日22时06分，首都发布了防空警报。空军警告称存在弹道武器袭击的威胁，随后通报有导弹正朝基辅方向飞来。

首都市长维塔利·克利奇科呼吁基辅市民躲进防空洞。当晚，市内多次传出爆炸声，防空警报也多次响起。

对基辅的袭击造成了哪些后果

据克利奇科称，截至10月22日早晨，共有15人在袭击中受伤，其中包括两名15岁的青少年。其中8名伤者正在市立医院的病房接受治疗。

在第聂伯罗区，一枚俄罗斯导弹击中了一座汽车维修站和一栋私人住宅。此外，弹片还损坏了另一栋私人住宅，并落在加油站附近。据初步消息，废墟下可能有人被困。

在达尔尼茨基区，一处交通基础设施设施内被确认遭到袭击。此外，还有报道称非住宅区也遭受了破坏。

在斯维亚托申斯基区，袭击导致一家餐厅起火。

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急救站受损

在佩切尔斯基区，一处医疗机构建筑遭到破坏，其中包括急救站。据克利奇科透露，炮击还导致六辆救护车受损。

医护人员中无人受伤。

关于俄罗斯袭击造成的后果，目前正在进一步核实。

消息来源：维塔利·克利奇科、乌克兰空军

此前，俄罗斯袭击了乌曼市，一家大型超市和一栋居民楼发生火灾。

此前，俄罗斯曾出动无人机袭击切尔卡瑟州：乌曼市的一栋多层建筑遭到损毁。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层楼房。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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