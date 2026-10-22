Видео: Россия подвергла Киев массированной атаке с применением баллистических ракет

Вечером 21 октября и в ночь на 22 октября российские войска нанесли баллистический ракетный удар по Киеву. В столице раздались мощные взрывы, есть пострадавшие.

Воздушную тревогу в столице объявили в 22:06 21 октября. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия, а впоследствии сообщили о ракетах, движущихся в направлении Киева.

Мэр столицы Виталий Кличко призвал киевлян находиться в укрытиях. В течение ночи в городе неоднократно раздавались взрывы, а воздушную тревогу объявляли повторно.

Каковы последствия атаки на Киев

По данным Кличко, по состоянию на утро 22 октября в результате обстрела пострадали 15 человек, в том числе двое подростков в возрасте 15 лет. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.

В Днепровском районе российская ракета попала в здание станции технического обслуживания автомобилей и частный жилой дом. Кроме того, обломки повредили ещё один частный дом и упали вблизи автозаправочной станции. По предварительной информации, под завалами могли находиться люди.

В Дарницком районе зафиксировали попадание на территории объекта транспортной инфраструктуры. Также сообщалось о повреждениях в нежилом секторе.

В Святошинском районе в результате атаки загорелось здание ресторана.

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Повреждена станция скорой помощи

В Печерском районе повреждено здание медицинского учреждения, в частности станция скорой помощи. По информации Кличко, в результате обстрела также повреждены шесть автомобилей скорой помощи.

Среди медицинских работников пострадавших нет.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Источники: Виталий Кличко, Воздушные Силы

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