Film: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych

Wieczorem 21 października oraz w nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy rozległy się potężne wybuchy, są ofiary.

Alarm powietrzny w stolicy ogłoszono o godz. 22:06 21 października. Siły powietrzne ostrzegły przed zagrożeniem użycia broni balistycznej, a następnie poinformowały o rakietach zmierzających w kierunku Kijowa.

Burmistrz stolicy Witalij Kliczko wezwał mieszkańców Kijowa do pozostania w schronach. W ciągu nocy w mieście wielokrotnie rozlegały się wybuchy, a alarm powietrzny ogłaszano wielokrotnie.

Jakie są skutki ataku na Kijów

Według danych Kliczki, stan na poranek 22 października, w wyniku ostrzału rannych zostało 15 osób, w tym dwoje nastolatków w wieku 15 lat. Osiem rannych przebywa na oddziałach szpitali miejskich.

W dzielnicy Dniprowskiej rosyjska rakieta uderzyła w budynek stacji obsługi samochodów oraz prywatny dom mieszkalny. Ponadto odłamki uszkodziły jeszcze jeden prywatny dom i spadły w pobliżu stacji benzynowej. Według wstępnych informacji pod gruzami mogły znajdować się osoby.

W dzielnicy Darnytska odnotowano trafienie na terenie obiektu infrastruktury transportowej. Zgłoszono również zniszczenia w sektorze niemieszkalnym.

W dzielnicy Sviatoshyn w wyniku ataku zapalił się budynek restauracji.

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Uszkodzono stację pogotowia ratunkowego

W dzielnicy Pecherskiej uszkodzono budynek placówki medycznej, w szczególności stację pogotowia ratunkowego. Według informacji Klitschko w wyniku ostrzału uszkodzonych zostało również sześć karetek pogotowia.

Wśród personelu medycznego nie ma ofiar.

Informacje na temat skutków rosyjskiego ataku są obecnie weryfikowane.

Źródła: Witalij Kliczko, Siły Powietrzne

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