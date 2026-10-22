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В Полтавской области потушили пожары, возникшие после ночной атаки России

UA NEWS 22 Октября 2026 10:29
В Полтавской области потушили пожары, возникшие после ночной атаки России

В Кременчугском районе Полтавской области спасатели потушили пожары, вспыхнувшие в результате российской атаки ночью 22 октября.

«Ночью российские войска нанесли удар по зданию частной телерадиокомпании и объекту энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — говорится в сообщении.

Возникли пожары. Спасатели ликвидировали возгорания.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook.

Напомним, что российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергообъект в Полтавской области.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, что Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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