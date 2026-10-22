В Полтавской области потушили пожары, возникшие после ночной атаки России
В Кременчугском районе Полтавской области спасатели потушили пожары, вспыхнувшие в результате российской атаки ночью 22 октября.
«Ночью российские войска нанесли удар по зданию частной телерадиокомпании и объекту энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе», — говорится в сообщении.
Возникли пожары. Спасатели ликвидировали возгорания.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook.
Напомним, что российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергообъект в Полтавской области.
Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.
Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.
Напомним, что Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.