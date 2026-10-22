В Киеве в результате ночной атаки РФ был поврежден ритейл-парк «Почайна»

В ночь на 22 октября в результате комбинированной российской атаки на Киев был поврежден ритейл-парк «Почайна». Удар пришелся на несколько магазинов на территории торгового комплекса.

Информацию о повреждениях подтвердила генеральный директор компании «Nhood Украина» Анна Корягина, которая руководит ритейл-парком.

По словам Корягиной, ритейл-парк получил очень серьезные повреждения. Подробности о повреждениях и убытках она не раскрывает.

Ритейл-парк «Почайна» состоит из двух зданий магазинов, общая арендная площадь — 28 200 кв. м. В ритейл-парке работали магазин спортивных товаров Decathlon, магазины одежды LC Waikiki, Argo, Colin’s, магазин товаров для дома JYSK, Aves Auto Hub, «Эпицентр» и «Новая почта».

Заявление компании JYSK

Директор компании JYSK в Украине Евгений Иваница сообщил об уничтожении магазина.

«К сожалению, сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Киева был уничтожен ещё один магазин JYSK — на Почайне. Магазин сгорел дотла», — написал он в LinkedIn.

По словам Иваницы, сотрудники и покупатели не пострадали.

«Все заказы клиентам будут доставлены. Все сотрудники сохранят свои рабочие места и продолжат работу в других магазинах сети. Мы продолжаем развиваться: сегодня подпишем один новый договор аренды, завтра — ещё один», — подчеркнул Иваница.

Заявление компании Decathlon

Также из соображений безопасности и для проведения восстановительных работ временно не работает магазин Decathlon. Ритейлер обрабатывал все онлайн-заказы и отправлял их из магазина в ритейл-парке. Из-за закрытия магазина ритейлер пока не сможет связаться с покупателями по поводу заказов, оформленных 21.10.2026, говорится в сообщении на Facebook.

Магазин Comfy на Почайной работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе.





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