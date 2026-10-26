Генеральный штаб Украины назвал самые горячие участки фронта за последние сутки
За прошедшие сутки, 25 октября, на фронте произошло 177 боевых столкновений, а потери российской армии составили 1990 военнослужащих. Украинские защитники также уничтожили 1656 беспилотников, 18 артиллерийских систем и две реактивные системы залпового огня.
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 26 октября.
По данным Генштаба, противник нанес 64 авиаудара и сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, российские войска применили 9296 дронов-камикадзе и осуществили 2451 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.
Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения личного состава противника, артиллерийской системе и пункту управления беспилотниками.
Где велись самые интенсивные бои
Наибольшую активность российские войска проявляли на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 36 атак. Еще 13 атак были отбиты на Гуляйпольском направлении, а 12 — на Константиновском.
На Лиманском и Южно-Слобожанском направлениях украинские военные отразили по восемь атак противника.
На Северо-Слобожанском направлении россияне трижды пытались атаковать позиции Сил обороны. На Краматорском направлении зафиксирована одна атака — в районе Малиновки.
На Купянском, Славянском и Александровском направлениях противник активных наступательных действий не проводил. Также без активных действий оккупантов прошли сутки на Ореховском и Приднепровском направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявлено.
Обстрелы приграничных районов
В Сумской области российские войска обстреливали населенные пункты Малая Корчаковка, Толстодубовое, Сопич, Коренок, Лужки, Студенок, Писаревка, Потаповка и Новая Сечь. Под обстрелами в Черниговской области оказались Клюсы, Камень и Николаевка.
Кроме того, российская авиация нанесла удары по районам Иволжанского, Гнилицы, Пустогорода и Лужков в Сумской области.
По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление и наносить противнику потери на различных участках фронта.
Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.
Ранее Генштаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября.
Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.