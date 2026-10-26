Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня
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За минулу добу українські захисники знищили 1 990 російських окупантів. Такі дані про втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2026 року навів Генеральний штаб Збройних сил України.
РФ у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 580 440 (+1 990) осіб;
- танків – 12 448 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 609 (+4) од.;
- артилерійських систем – 51 632 (+18) од.;
- РСЗВ – 2 239 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 726 (+1) од.;
- літаків – 449 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 3 018 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 582 458 (+1 656) од.;
- крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 167 240 (+322) од.;
- спеціальної техніки – 4 858 (+2) од.
Джерело: Генштаб
Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.
24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією.
Також десантники 95-ї бригади взяли в полон російського розвідника, який стежив за Китаєм.