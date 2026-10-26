Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня

0:00 / 0:00

За минулу добу українські захисники знищили 1 990 російських окупантів. Такі дані про втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2026 року навів Генеральний штаб Збройних сил України.

РФ у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 580 440 (+1 990) осіб;

танків – 12 448 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 609 (+4) од.;

артилерійських систем – 51 632 (+18) од.;

РСЗВ – 2 239 (+2) од.;

засобів ППО – 1 726 (+1) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 018 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 582 458 (+1 656) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 240 (+322) од.;

спеціальної техніки – 4 858 (+2) од.

Джерело: Генштаб

Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією.

Також десантники 95-ї бригади взяли в полон російського розвідника, який стежив за Китаєм.

Читай нас у