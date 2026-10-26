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Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня

UA NEWS 26 Жовтня 2026 07:30
Генштаб повідомив про втрати РФ за добу станом на 26 жовтня
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За минулу добу українські захисники знищили 1 990 російських окупантів. Такі дані про втрати армії РФ станом на 26 жовтня 2026 року навів Генеральний штаб Збройних сил України.

 

РФ у війні з Україною станом на 26 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 580 440 (+1 990) осіб;
  • танків – 12 448 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 609 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 51 632 (+18) од.;
  • РСЗВ – 2 239 (+2) од.;
  • засобів ППО – 1 726 (+1) од.;
  • літаків – 449 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 018 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 582 458 (+1 656) од.;
  • крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 167 240 (+322) од.;
  • спеціальної техніки – 4 858 (+2) од.
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Джерело: Генштаб

Додамо, що українські військові вдарили по російських РЛС і пунктах управління.

24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією.

Також десантники 95-ї бригади взяли в полон російського розвідника, який стежив за Китаєм.

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